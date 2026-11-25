Sakarya Valiliği, Kaynarca ilçesinde bulunan Hayvan Toplama İstasyonundaki hayvan ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber portallarında Kaynarca Belediyesine ait Hayvan Toplama İstasyonundaki hayvan ölümlerine ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İstasyonda 20 hayvanın öldüğünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."