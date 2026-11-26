Körfez'de düzenlenen programda, İslam tarihindeki hanım sahabilerin yaşamları, mücadeleleri ve örnek kişilikleri ele alındı.

Körfez Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda "Asrı Saadetten Günümüze Çağrı: Hâtıralarıyla Yaşayan Hanım Sahabiler" başlıklı program gerçekleştirildi. Vaiz Zeynep Hacıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada hanım sahabilerin hayatlarından örnekler paylaşıldı. Hacıoğlu, İslam tarihinin şekillenmesinde önemli roller üstlenen hanım sahabilerin inançları uğruna gösterdikleri kararlılığı, ilim yolundaki gayretlerini ve aile ile toplum hayatındaki katkılarını anlattı.

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Sabır, merhamet ve fedakarlık vurgusu

Sohbette hanım sahabilerin yaşamlarında öne çıkan sabır, merhamet, cesaret, fedakarlık ve teslimiyet gibi değerler üzerinde duruldu. Bu kişilerin hayatlarından çıkarılabilecek derslerin günümüz kadınları ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

Asrı Saadet dönemindeki kadınların bıraktığı manevi mirasın günümüzde de yol gösterici niteliğini koruduğuna dikkat çekilen program, dua ve sohbetin ardından sona erdi.