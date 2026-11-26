Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için bazı enfeksiyonların yaşamın ilk aylarında ağır seyredebildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevde Nur Su, "Gebelikte uygulanan RSV aşısı, annede oluşan koruyucu antikorların plasenta yoluyla bebeğe geçmesini sağlayarak doğumdan sonraki ilk aylarda bebeği ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur" dedi.

Yetişkinlerde çoğunlukla hafif soğuk algınlığı belirtilerine yol açan RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs), özellikle 6 aydan küçük bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. VM Medical Park Gebze (Fatih Devlet Hastanesi karşısı) Kadın Hastalıkları ve Doğum (Jinekoloji) Uzmanı Op. Dr. Sevde Nur Su, yenidoğan döneminde hastaneye yatış gerektirebilen RSV enfeksiyonlarına karşı gebelikte yapılan aşılamanın önemi hakkında bilgi verdi.

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"RSV zamanında doğan bebekleri de etkileyebilir"

Yenidoğan bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz olgunlaşmadığına dikkati çeken Op. Dr. Su, "RSV, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü ve hastaneye yatış ihtiyacı doğurabilen ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Üstelik bu virüs yalnızca prematüre bebekleri değil, zamanında ve sağlıklı doğan bebekleri de etkileyebilir" dedi.

"Antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçiyor"

Henüz doğmamış bir bebeği RSV'den korumanın mümkün olduğunu vurgulayan Op. Dr. Su, aşının etki mekanizmasını şu sözlerle anlattı:

"Gebelikte uygulanan RSV aşısının temel amacı da tam olarak budur. Anne adayına yapılan aşı, annenin bağışıklık sisteminin RSV'ye karşı koruyucu antikorlar üretmesini sağlar. Bu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçerek doğumdan sonraki ilk aylarda bebeğin korunmasına katkıda bulunur. Böylece bebek henüz kendi bağışıklık sistemi yeterince olgunlaşmadan, annesinden aldığı antikorlar sayesinde ciddi RSV enfeksiyonlarına karşı belirli bir düzeyde koruma kazanır."

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"2436. gebelik haftalarında uygulanabilir"

Aşının uygulama zamanlamasına ve klinik bulgulara da değinen Op. Dr. Su, "RSV aşısı, RSV mevsimi dikkate alınarak 2436. gebelik haftalarında uygulanabilir. Klinik araştırmalarda gebelikte RSV aşılamasının, bebeklerde ilk altı ay içerisinde ciddi RSV ilişkili alt solunum yolu hastalığı riskini anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir" diye konuştu.

"Anne adayları hekimleriyle birlikte planlama yapmalı"

Gebelik takibinde yalnızca anne adayının sağlığını değil, bebeğin doğumdan sonraki ilk aylarını da gözettiklerini ifade eden Op. Dr. Su, sözlerini şöyle tamamladı:

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"RSV aşısı, anneye yapılan aşılama sayesinde bebeğe henüz anne karnındayken koruyucu antikor aktarılmasını sağlayan önemli bir koruyucu sağlık uygulamasıdır. Özellikle küçük bebeklerde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi açısından değerli bir gelişmedir. Anne adaylarının gebelik döneminde önerilen aşılar hakkında hekimlerinden bilgi almalarını ve kendileri için en uygun korunma yöntemini birlikte planlamalarını öneriyorum."