Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde üst üste aldığı 6 galibiyetle B Grubu'nda liderliğe yükseldi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan mavibeyazlı ekip, sezon sonunda kupayı kazanarak yeniden 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

20262027 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncu kadrosunda değişikliğe giden Kağıtspor, ligdeki ilk maçını kaybetmesine rağmen sonraki 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla grubun zirvesine yerleşen takımda şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Başantrenör Enes Akdilek, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından takımın kısa sürede toparlandığını belirterek, "Ligin ilk maçına mağlubiyetle başladık. Bu bizim için yıkıcı olabilirdi ancak hızlı bir şekilde toparlanmayı başardık. O mağlubiyet bizim için güzel bir yara izi oldu. Ardından üst üste 6 galibiyet aldık. Şimdi hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak" dedi.

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"Şehrimizi hak ettiği lige kavuşturmak istiyoruz"

İzmit'te yetiştiğini ve basketbol kariyerini Kocaeli'de şekillendirdiğini anlatan Akdilek, kendi şehrini temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti. Akdilek, "Kendi şehrimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini temsil etmek benim için gurur verici. Bu kentte yetiştim, sporculuk ve antrenörlük yaptım. Şimdi de kulübümüze, şehrimize ve taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Amacımız şehrimizi gururlandırmak ve takımımızı hak ettiği lige yeniden kavuşturmak" diye konuştu.

"Bu takım şampiyonluk için kuruldu"

Takım kaptanı Barbaros Bozkurt, profesyonel basketbol kariyerinde 20 yılı geride bıraktığını ve daha önce 6 farklı takımla üst lige yükselme başarısı gösterdiğini belirtti.

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Kağıtspor formasıyla 7'nci şampiyonluğunu yaşamak istediğini dile getiren 38 yaşındaki Bozkurt, "Hepimiz bu bilinçle buraya geldik. Üç aydır birlikte çalışıyoruz ve her geçen maç daha iyi bir takım oluyoruz. Takım içindeki arkadaşlık ve birliktelik çok güçlü. Önce iyi insan, sonra iyi arkadaş, ardından iyi takım olursunuz. Sonunda da kupa gelir. Hedefimiz sezon sonunda o kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"Tek hedefimiz yeniden 1. Lig"

Takımda geçen sezondan bu yana forma giyen Ömer Faruk Ermat da kadroda önemli değişiklikler yaşandığını ancak hedeflerinin değişmediğini söyledi. 29 yaşındaki Ermat, "Bu sezon takımda köklü değişiklikler oldu. Hedefimiz çok net, yeniden 1. Lig'e yükselmek. Sezona beklemediğimiz bir mağlubiyetle başladık ancak ardından aldığımız 6 değerli galibiyetle bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de hata yapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek odağımız üst lige çıkmak" dedi.

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Taraftara destek çağrısı

Kocaeli'nin spor kültürü ve Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarının kendisi için önemli olduğunu belirten Akdilek, "Bugün Kağıtspor'un başantrenörüysem bu, 10 yaşında basketbola başladığım Kocaeli'nin spor kültürü sayesinde. Sporu ve sporcuyu destekleyen bir şehirde görev yapmak heyecan verici. Biz de bu desteğe başarılarımızla karşılık vermek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Barbaros Bozkurt ve Ömer Faruk Ermat da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde farklı spor branşlarına verilen desteğin başarı yolunda önemli olduğunu ifade etti.

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Başantrenör Akdilek, Kocaelili basketbolseverleri tribünlerde takıma destek vermeye davet ederek, "Şu an en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. Biz onları gururlandırmak için mücadele ediyoruz. Kocaeli halkını maçlarımıza bekliyoruz" çağrısında bulundu.