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        Balıkçı malzemeleri kediyi yaraladı Sahilde acı içinde kıvranan kediyi oradan geçen şahıs fark edip kurtardı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağzına ve arka bacağına balıkçı oltasındaki rapala saplanan kedi, kanlar içinde kıvranırken tesadüfen sahile gelen Berkay Ataş tarafından kurtarıldı. Kediyi tedavi ettiren Ataş, sahilde benzer olayların yaşandığını belirterek, "Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde. Daha çok dikkat etmeliyiz. Ben bugün bu cana denk gelemeyebilirdim. Günlerce acı çekerek ölebilirdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Balıkçı malzemeleri kediyi yaraladı Sahilde acı içinde kıvranan kediyi oradan geçen şahıs fark edip kurtardı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağzına ve arka bacağına balıkçı oltasındaki rapala saplanan kedi, kanlar içinde kıvranırken tesadüfen sahile gelen Berkay Ataş tarafından kurtarıldı. Kediyi tedavi ettiren Ataş, sahilde benzer olayların yaşandığını belirterek, "Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde. Daha çok dikkat etmeliyiz. Ben bugün bu cana denk gelemeyebilirdim. Günlerce acı çekerek ölebilirdi" dedi.

        Yarımca Sahili'nde düzenli olarak balık tutan 37 yaşındaki Berkay Ataş, öğle saatlerinde sahile geldiğinde acı içinde kıvranan bir kediyle karşılaştı. Kedinin ağzında ve arka bacağında balık avında kullanılan rapalanın takılı olduğunu, hayvanın kanlar içinde kaldığını fark eden Ataş, kediyi kendi imkanlarıyla yakalayarak veteriner hekime götürdü. Klinikte muayene ve bakımı yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu, kendine gelmesinin ardından bulunduğu yere bırakılacağı öğrenildi.

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        Kedinin yaralı halini cep telefonuyla görüntüleyen Ataş, sahilde balık avı malzemelerinin dikkatsizce kullanılmasına tepki gösterdi. Kendisinin de balık tuttuğunu belirten Ataş, sahilde bazı kişilerin oltalarının ucundaki rapala ve kaşıklarla kedileri oynattığını, bazılarının ise iğneleri hayvanların üzerinde bıraktığını söyledi.

        "Günlerce acı çekerek ölebilirdi"

        Yaşadığı olayı anlatan Ataş, kediyi yaralı halde görünce kayıtsız kalamadığını belirterek, "Bugün bu yaralı arkadaşla karşılaştım. Arka bacağına balık avlarında kullanılan rapala saplanmıştı, canı bir haliyle yanıyordu, ağzı yüzü de kan içindeydi. Onu öylece bırakıp geçemedim. Kediyi aldım ve veteriner hekime götürdüm. Şuanda durumu çok şükür iyi" dedi. Sahilde benzer olayların sık yaşandığını söyleyen Ataş, balık avında kullanılan malzemelerin çevredeki canlılar için tehlike oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

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        "Beni düşündüren şey sadece bugün yaşanan olay değil. Sürekli oluyor burada. Sahilde balık tutarken kullandığımız malzemelerin başka canlara ne kadar zarar vereceğini çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Burada birilerini suçlamak istemiyorum. Bütün balıkçıları da aynı kefeye koymak istemiyorum, keza ben de sürekli orada balık tutuyorum ama balık tutarken kullandığımız iğneler ve rapalalar kesinlikle keskin malzemeler. Özellikle sahillerde dolaşan kediler ve kuşlar için çok büyük tehlike arz ediyor. Bazen kopan bir misina, kuma bırakılan bir iğne, ya da atarken yapacağınız bir dikkatsizlik gördüğümüz gibi böyle sonuçlar doğuruyor. Avlandığımız alan sadece bize ait değil, önce bunun farkına varmak lazım. Oralarda yalnız olmuyoruz. İnsan da geçiyor, hayvan da geçiyor. Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde. Daha çok dikkat etmeliyiz. Ben bugün bu cana denk gelemeyebilirdim. Günlerce acı çekerek ölebilirdi bu hayvan. Şansı var ki bugün ona denk geldim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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