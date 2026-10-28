Gebze Center'dan Cumhuriyeti'nin 103'üncü yılına özel kutlama

Fiba CP tarafından yönetilen Gebze Center AVM, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Perşembe günü bando gösterisi ve Modern Folk Müzik Topluluğu konserine ev sahipliği yapacak.

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen Gebze Center AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı etkinlik programını ziyaretçileriyle buluşturacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalarda, bando gösterisi ve canlı müzik performansları yer alacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek programda marşlar ve sevilen eserler seslendirilecek.

Kutlamalar bando gösterisiyle başlayacak

REKLAM

29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Özel Bando Gösterisi, kutlama programının ilk etkinliği olacak. Bandonun seslendireceği marşlarla başlayacak program, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçileri bir araya getirecek. Gösteri, bayram kutlamaları kapsamında Gebze Center'da gerçekleştirilecek müzik etkinliklerinin başlangıcını oluşturacak.

Modern folk müzik topluluğu sahne alacak

Kutlama programı kapsamında Modern Folk Müzik Topluluğu da konser verecek. Solistler İrem Sağ Er ve Mehmet Kılınç'ın eşlik edeceği topluluk, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan repertuvarla sahne alacak. Programda sevilen eserlere yer verilirken ziyaretçiler, bayram kutlamaları kapsamında düzenlenen canlı müzik performansını takip edebilecek.