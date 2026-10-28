Büyükakın'dan Strazburg'da diplomatik temaslar

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de yer aldığı görüşmede, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği ve yerel yönetimlere ilişkin güncel konular ele alındı. Büyükakın, Berset'e çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Ulusal Heyeti Başkanı olarak genel kurula katılan Başkan Tahir Büyükakın, programı kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü.

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