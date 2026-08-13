Başiskele'de Güzel İşler Millet Bahçesi hizmete açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen Güzel İşler Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi Buket Sokak'ta 63 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesi için tanıtım programı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, millet bahçesinde ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmesini diledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ilçeye 2020 yılından bu yana 4 millet bahçesi kazandırdıklarını kaydederek, millet bahçelerinin şehirde herkesin ortak kullanımına sunulan önemli yaşam alanları olduğunu vurguladı.

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Özlü, vatandaşların alanı sahiplenmesinin önemine dikkati çekerek, "Burası özellikle çocuklarımıza, annelere, ailelere ve tüm Başiskelilere emanet. Bugünün ve geleceğin emaneti olan bu güzel alanı beraber yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Güzel İşler Millet Bahçesi'nde masal köyü, kaydırak, futbol sahası, 2 basketbol sahası, 3 tenis kortu, 16 oyun alanı, dinlenme alanları, mescit, yürüyüş parkurları ile otopark bulunuyor.