Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Başiskele'de Güzel İşler Millet Bahçesi hizmete açıldı

        Başiskele'de Güzel İşler Millet Bahçesi hizmete açıldı

        Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen Güzel İşler Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Başiskele'de Güzel İşler Millet Bahçesi hizmete açıldı

        Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen Güzel İşler Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi Buket Sokak'ta 63 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesi için tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşmelerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, millet bahçesinde ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmesini diledi.

        Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ilçeye 2020 yılından bu yana 4 millet bahçesi kazandırdıklarını kaydederek, millet bahçelerinin şehirde herkesin ortak kullanımına sunulan önemli yaşam alanları olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Özlü, vatandaşların alanı sahiplenmesinin önemine dikkati çekerek, "Burası özellikle çocuklarımıza, annelere, ailelere ve tüm Başiskelilere emanet. Bugünün ve geleceğin emaneti olan bu güzel alanı beraber yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

        Programa, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Güzel İşler Millet Bahçesi'nde masal köyü, kaydırak, futbol sahası, 2 basketbol sahası, 3 tenis kortu, 16 oyun alanı, dinlenme alanları, mescit, yürüyüş parkurları ile otopark bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak

        Benzer Haberler

        Başiskele'de 63 bin metrekarelik millet bahçesi hizmete açıldı
        Başiskele'de 63 bin metrekarelik millet bahçesi hizmete açıldı
        Otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı
        Otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı
        Otomobille çarpıp üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı; o anlar kamera...
        Otomobille çarpıp üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı; o anlar kamera...
        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde yarın denize girmek yasaklandı
        Motosiklet kazasında ölen sürücü toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen sürücü toprağa verildi
        Kocaeli'de huzurevi sakinleri İzmit Körfezi turuna katıldı
        Kocaeli'de huzurevi sakinleri İzmit Körfezi turuna katıldı