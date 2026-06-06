Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Başiskele'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Başiskele'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başiskele'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılayı Başiskele Şubesi işbirliğiyle sahilde gerçekleştirilen programda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Programa katılan Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kampanyanın önemine dikkat çeken Aktaş, hedeflenen bağış sayısına ulaşılması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Soner Şenel de geçen yıl 800 ünite bağış toplanan kampanyada bu yıl 1000 ünite hedeflendiğini bildirdi.

        Şenel, kan bağışının toplumsal sorumluluk anlayışıyla yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Türk Kızılayı Başiskele Şube Başkanı Bekir Çakır da 1 ünite kanın birçok hastaya umut olduğunu ifade ederek, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

        Kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler ve ikramların sunulduğu etkinlik, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira...
        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira...
        Takip ettiği eski komşusunu bıçakladı, 'Gönül ilişkimizi kullanıp beni dola...
        Takip ettiği eski komşusunu bıçakladı, 'Gönül ilişkimizi kullanıp beni dola...
        Trafikteki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı: 5 kişiye 900 bin lira ceza
        Trafikteki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı: 5 kişiye 900 bin lira ceza
        Kocaeli'de hafızlığını tamamlayan 125 öğrenci icazet aldı
        Kocaeli'de hafızlığını tamamlayan 125 öğrenci icazet aldı
        Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan öğ...
        Karamürsel'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavında başarılı olan öğ...
        Kocaeli'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı