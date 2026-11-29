Kaza, saat 19.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Bardaklı Su mevkisinde meydana geldi. Orman gezisine çıkan 4 arkadaşın bulunduğu plakası öğrenilemeyen cip, viraja girdiği sırada yolun altındaki toprağın kayması sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan M.A., C.A., F.V. ve B.E., ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, 1'i Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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