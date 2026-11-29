Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası sona erdi
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası"nın final yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası"nın final yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.
Körfez Yarış Pisti'ndeki organizasyonda 4 kategoride 19 sporcu mücadele etti.
Yarışlar, yarı asfalt-yarı toprak 1500 metre uzunluğundaki parkurda koşuldu.
Kategori 1'de Levent Acar birinci, Okan Koç ikinci, Emre Durak üçüncü oldu.
Kategori 2'de Hakan Ertarman birinciliği elde ederken, Yiğit Sercan Yalçın ikinci ve Tuna Muhtar üçüncü sırada yer aldı.
Kategori 3'te ilk üçü sırasıyla Fatih Selim Göçer, Murat Çetin ve Burak Akın oluşturdu.
Kategori 4'te Kaan Yudulmaz birinciliği, Muhammet Saraç ise ikinciliği elde etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
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