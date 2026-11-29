Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri peşine taktı. Raylar üzerinde kilometrelerce koşan dana, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri harekete geçirdi. Hayvanı demir yolundan çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, danayı yakalamakta güçlük çekti. Kendisini yakalamaya çalışan ekiplerden kaçan dana, raylar üzerinden tren istasyonuna girdi. Buradan da kaçmaya devam eden dana, demir yolu boyunca kilometrelerce koşarak ekiplere zor anlar yaşattı. Yakalamak için uyuşturucu iğneler kullanan ekipler, uzun süren kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak demir yolundan çıkardı. Kovalamaca sırasında kimse zarar görmezken, yakalanan hayvanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.