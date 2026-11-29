Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark'ta görev yapan otobüs şoförü, sefer sırasında yanan aracı fark ederek otobüsündeki yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. O anlar araç kamerasına da yansıdı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 600 numaralı hatta görev yapan şoför Gökhan Durmuş'un seferi sırasında yanan bir aracı fark ettiği belirtildi. Durmuş'un otobüste bulunan yangın tüplerini kullanarak alevlere müdahale ettiği aktarılan paylaşımda, şoförün duyarlılığı ve hızlı müdahalesi takdir edildi.

Paylaşımda, "Gösterdiği duyarlılık ve hızlı müdahaleyle örnek bir davranış sergileyen kaptanımızla gurur duyuyor, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Yaşananlar araç içi kamerasına da yansıdı.