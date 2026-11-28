Kocaeli'de park halindeki otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti defalarca yere vurulan 7 yaşındaki Ecem'e Türkiye Bisiklet Federasyonu da destek oldu. Farklı illerden gelen yaklaşık 200 bisikletçi, küçük Ecem için bir araya gelerek pedal çevirdi.

İzmit'te meydana gelen olayda bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki Ecem, park halindeki otomobile sürtmüş, araç sahibinin yakınları küçük kıza tepki gösterirken, bir kadın ise çocuğun bisikletini defalarca yere vurmuştu. Küçük kızın gözyaşlarına boğulduğu anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Esnaf tarafından hediye edilen bisiklete olay günü ilk kez bindiği öğrenilen Ecem'e, yaşananların ardından birçok kişi ve kurum bisiklet hediye etmişti.

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"Kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu da küçük Ecem'e destek olmak amacıyla bisiklet sürüşü düzenledi. Federasyonun çağrısı üzerine Kocaeli olmak üzere İstanbul ve Bursa'dan gelen yaklaşık 200 bisikletçi, Sekapark'taki Uçurtma Tepesi'nde bir araya geldi. Federasyon tarafından Ecem'e kask hediye edilirken, bisikletçiler küçük kızla birlikte 2 kilometrelik toplu sürüş gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, "Ecem'in talihsiz yaşadığı bu olaydan dolayı biz de Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak hem bisiklet konusunda destek olmak, bir de bilinçli bisikletçi yetiştirmek adına kaskımızı hediye ettik. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Türkiye'ye bir çağrıda bulunduk. Yakın illerden, çevre illerden birçok bisiklet grubu ve bisiklet lideri burada şu an bu anlamlı sürüşe katkı sağladı. Bursa'dan gelen ekibimiz oldu, İstanbul'dan biz iki otobüs kaldırdık ve İzmit'ten gelen ekiplerimiz oldu. Yaklaşık 200 bisikletçiyle birlikte burada Ecem'le bisiklet sürerek, bisiklet noktasında o kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.