VALİ AKTAŞ VE EŞİNDEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Bolu’daki gezi dönüşünde araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 10 kız öğrenciyi, kaldıkları Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi’nde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan’ın da eşlik ettiği ziyarette, 14-17 yaş aralığındaki 10 öğrenciyle görüşen Vali Aktaş ve eşi, çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, çocukların sağlık durumları ve yaşanan süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.