Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 28.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Aykut Acar)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Shchytkov, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Nazar Hetman, Yusuf Bakır (Zeka Çağatay Kır)
Setler: 20-25, 27-29, 25-20, 25-22, 15-13
Süre: 165 dakika
KOCAELİ
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