Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü'nün (KSC) seçimli olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa İrfan Biricik getirildi.

Maide Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu.

Kurulun açılışında konuşan Kadir Cihan Pestil, görev değişikliğinin bir veda olmadığını belirterek, bunun kulübün daha ileriye ve daha emin adımlarla yürüyebilmesi için atılmış adım olduğunu ifade etti.

Kulübün kurulduğu 2017'den bugüne kadar önemli organizasyonlara imza attığını, bugüne kadar 9 uluslararası yarışma düzenlediklerini belirten Pestil, "İlk düzenlediğimiz yarışmaya sadece bir ülke katılmıştı ama son yaptığımız yarışmada 17 ülkeden sporcuları şehrimizde ağırladık. Dünyanın en saygın kulüpleri arasında yer alıyoruz." dedi.

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Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde İrfan Biricik kulübün yeni başkanı oldu.

Biricik, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Pestil'in kulüpteki çalışmalarını onursal başkan olarak sürdüreceğini belirterek, "Kadir Başkanımız bir yere gitmiyor, aramızda olmaya devam edecek. Kendisi artık kulübümüzün onursal başkanıdır. Bundan sonraki organizasyonlarda da bize destek vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.