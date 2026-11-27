Kocaeli’de sahte araç yedek parçası ve lastik, jant ilanlarıyla yaklaşık 13 milyon 855 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte araç yedek parçası ve lastik/jant ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 13 milyon 855 bin 16 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 40 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi.