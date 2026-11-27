Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda 300 bin makaron, 2 bin 795 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 300 bin makaron, 2 bin 795 paket gümrük kaçağı sigara, 250 elektronik sigara tütünü, 5 elektronik sigara makinesi, 25 elektronik sigara, 30 paket puro, 30 paket tütün, 2 kilogram nargile tütünü ve 5 gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.