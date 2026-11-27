Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen hafta yaşanan park yeri tartışmasıyla gündeme gelen 694 yıllık Orhan Camisi, bu cuma farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşları ağırladı. Dayanışma göstermek için bir araya gelen cemaat, yaklaşık 100 yıllık Osmanlı tören kılıcıyla okunan hutbeyi dinleyerek aynı safta buluştu. Orhan Camisine ilk kez gelen vatandaşlar, yaşanan olayın kendilerini tarihi yapıyla tanıştırdığını belirterek, "Bir şer birçok hayra vesile oldu" dedi.

Geçen hafta yaşanan olaya tepki göstermek ve birlik mesajı vermek isteyen vatandaşlar, tarihi camide bir araya gelerek cuma namazında saf tuttu. Kente hakim bir tepede bulunan 694 yıllık Orhan Camisi'nde, yüzyıllardır sürdürülen kılıçla hutbe okuma geleneği de devam ettirildi. Cuma namazı öncesinde minbere çıkan cami imam hatibi, İslam'ın adaletini temsil ettiği belirtilen yaklaşık 100 yıllık Osmanlı tören kılıcıyla hutbeyi okudu.

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Bölgenin en eski Osmanlı eserlerinden biri olan camiyi dolduran cemaat, namazın ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Cami ve çevresi dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde, ibadethane çevresindeki araç yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı dikkati çekti.

"Bir şer birçok hayra vesile oldu"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşadığını ve Orhan Camisi'ne ilk kez geldiğini belirten vatandaş, yaşanan olayın ardından tarihi camiden haberdar olduğunu söyledi. Olayın bir anlamda caminin tanınmasına vesile olduğunu ifade eden vatandaş, "Camiye ilk defa geliyorum. Bu son olaylardan sonra geldim. Olay sırasında 'Vururum, kırarım' denilmesi hassas bir noktaydı. Kimsenin kimseye engel olmaması gerekir. Şer de hayır aramak diye bir tabir vardır. Bir şer birçok hayra vesile oldu. Bu sayede tarihi caminin varlığını öğrendik. Ben Sakarya Hendek'te yaşıyorum. Sakarya'da tarihi Orhan Camimiz var. Burada da Orhan Camisi olduğundan haberdar değildik. Bu vesileyle haberdar olmuş olduk. Nasip oldu, cumamızı da kıldık. Burada gözlemlediğim kadarıyla trafik sorunu görünüyor. Bunun farklı alternatif çözümleri vardır, yetkililer buna el atabilir" dedi.

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Milli Yol Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Yakar, yaşanan olayı İslam'a yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirtti. Çayırova'dan geldiğini, arkadaşlarının da farklı ilçelerden programa katıldığını aktaran Yakar, hutbenin kılıçla okunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek cami imamına teşekkür etti.

"İlk defa geldim"

Camiye ilk kez geldiğini belirten Aytaç Battal da geçen hafta cemaatten bir kişiye yönelik yaşanan olayın ardından dayanışma göstermek amacıyla katıldıklarını söyledi. İslam'a yönelik ilginin arttığını ifade eden Battal, burada sergilenen birlik ve beraberlikten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aynı duyarlılığın Gazze'deki Filistinliler ve çocuklar için de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Battal, "Gördüğünüz gibi bütün ümmet buraya geldi. Ben ilk defa geldim ama bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

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"İzmir'den geldim"

İzmir'den günübirlik geldiğini ve Orhan Camisi'ne ilk kez girdiğini belirten Çağrı Yeşilyurt da yaşanan olayın ardından yalnızca yorum yapmak yerine dayanışma göstermek için camiye geldiklerini ifade etti. Yeşilyurt, "Bu camiye ilk defa geliyorum. İzmir'den geldim. Bazı şerler hayra vesile olur ya, bize de öyle oldu. Yorum yapanlardan değil de icraat yapanlardan olmak istedik. Nasip oldu, geldik. Camimiz çok güzelmiş, mutlu olduk. Bundan sonra evimize gideceğiz. Günübirlik gelmiştik. Kılıçla hutbe okunduğunu da bilmiyordum. İlk defa gördüm, çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

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"Park sorunu var"

Camiye sürekli geldiğini ve yakınında ikamet ettiğini belirten Müjdat Uyar ise çevrede özellikle cuma günleri trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti. Geçen hafta yaşanan tartışmanın park sorunundan kaynaklandığını ifade eden Uyar, aracın evinin önüne park edilmesi nedeniyle bir kişinin işine geç kaldığını anlattı. Cami çevresindeki trafik ve park sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Park yeri tartışması tutuklamayla sonuçlanmıştı

Tarihi Orhan Camisi çevresinde 22 Kasım'da sabah namazı saatlerinde yaşanan olayda, camiye ibadet etmek için gelen bir vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., aracın park edilmesi nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Araç sahibinin gelmesinin ardından çıkan tartışmada F.K. vatandaşın boğazına sarılarak, tehdit ve hakaretlerde bulundu. F.K'nin, vatandaşın özür dilemesine rağmen "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" şeklinde tehditler savurduğu, ardından dubaları yere fırlatarak cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi.

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Olayın ardından gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.K. ifadesinde, olaydan dolayı pişman olduğunu ve vatandaştan özür dilediğini belirterek, "Benim müştekinin ibadetini engelleme gibi bir amacım ve kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapması ile herhangi bir problemim olması mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.