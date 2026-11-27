Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Murat Gülsoy'un aynı isimli romanından uyarlanan "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müge Oskay tarafından sahneye uyarlanan oyunun prömiyeri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin üstlendiği yapımda 18 oyuncu sahne alıyor.

Oyun, hafıza, geçmiş, unutmak ve hatırlamak temalarını merkezine alarak, izleyiciyi gerçekle düş, geçmişle bugün arasında ilerleyen çok katmanlı anlatıyla buluşturuyor.

Maske ve kukla tasarımının müzik, ışık ve koreografiyle buluştuğu oyun, görsel ve işitsel unsurlarıyla dikkati çekiyor.

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Oyunun ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, oyuncuların performansını çok beğendiğini belirterek "Harika bir oyundu." ifadesini kullandı.