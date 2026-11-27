Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze ilçelerinde izinsiz hafriyat dökümü yaptığı belirlenen iki firmaya toplam 4 milyon 692 bin 636 lira idari para cezası uyguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda 97 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, belediyenin tasarrufundaki 3 taşınmazın kiralama ihalesi gerçekleştirilirken, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler ve çevre ihlalleri nedeniyle uygulanan yaptırımlar da ele alındı.

Başiskele Merkez Hal Tesisi'nde bulunan 69 numaralı unlu mamuller üretim ve satış yeri ile 70 numaralı lokanta yeri, aylık 18'er bin lira muhammen bedelle 3 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. İhalelerde 69 numaralı iş yeri için 18 bin 100 lira, lokanta yeri için 18 bin 500 lira teklif verildi.

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İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Caddesi'ndeki spor ve sosyal tesisi de aylık 7 bin 500 lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. İhalede 8 bin lira teklif sunuldu.

Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde, duraklarında çalışmadığı ve yolculara fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen 4 toplu taşıma aracının trafikten men edilmesine karar verildi. Araçlardan 3'ü 3 gün, biri ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ise yolcuyu duraktan almama, yolcuya fiziki müdahalede bulunma, fazla yolcu taşıma, durak haricinde yolcu alma, seyir halinde sigara içme ve gerekli belgeleri bulundurmama gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda 77 toplu taşıma aracına toplam 285 bin 285 lira idari para cezası uygulandı.

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İzinsiz hafriyat döken iki firmaya ceza

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde izinsiz hafriyat toprağı döktüğü belirlenen firmaya 2 milyon 346 bin 318 lira ceza verildi.

İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde izinsiz hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen diğer firmaya da çevre ve hafriyat mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle aynı miktarda idari para cezası uygulandı.