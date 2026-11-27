Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli milletvekilleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile bir araya gelerek ilçedeki enerji yatırımları ve altyapı ihtiyaçlarını görüştü.

Toplantıya Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra Kocaeli milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır katıldı. Belediye yetkililerinin de yer aldığı görüşmede, ilçede hayata geçirilen enerji yatırımları, devam eden projeler ve enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik talepler ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Söğüt, ilçenin enerji altyapısını daha güçlü ve modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Devam eden yatırımları ve Körfez'in ihtiyaçlarına yönelik talepleri görüştüklerini aktaran Söğüt, ilçenin geleceğine katkı sağlayacak yatırımlar için kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Söğüt, görüşme dolayısıyla Bakan Yardımcısı Şatıroğlu ve Kocaeli milletvekillerine destekleri ve katkıları için teşekkür etti.