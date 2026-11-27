Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı.
Eskihisar Bağlantı yolu Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde E.Ş. idaresindeki 34 BHA 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, bariyere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü E.Ş. sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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