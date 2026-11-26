Bakım ve tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun doğaya dönmeye uygun olduğu belirlenen pelikan, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, bitkin halde buldukları pelikanı bulunduğu yerden alarak Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

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