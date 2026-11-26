Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yıllık araştırma ve geliştirme (ArGe) harcamalarının 2002'de 1,2 milyar dolar seviyesindeyken 24,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi. ArGe personeli sayısının 29 binden 318 bine yükseldiğini belirten Kacır, özel sektörün ArGe harcamalarının ise 45 kat artarak 16,1 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Gebze'de bir üniversitenin Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. TÜBİTAK aracılığıyla 30 milyon lira destek sağlanan atölyede, gençlerin teknoloji projelerini geliştirmeleri ve tasarımlarını üretime dönüştürmeleri hedefleniyor.

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"ArGe harcamalarımızı 24,8 milyar dolara yükselttik"

Törende konuşan Bakan Kacır, yapay zeka, kuantum teknolojileri, ileri malzemeler ve biyoteknolojideki gelişmelerin üretim ve rekabet şartlarının değiştirdiğini belirterek, teknolojinin geliştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesinin stratejik önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ile tarihi bir seferberlik başlatıldığına dikkati çeken Kacır, "Son 24 yılda ülkemizin araştırma ve geliştirme kapasitesini çok daha ileri bir noktaya taşıdık. 2002'den günümüze Türkiye'nin ArGe harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselttik. ArGe harcamalarımızın milli gelirimiz içindeki payını binde beş seviyesinden yüzde 1,55'e çıkardık. Özel sektör ArGe harcamalarını 45 misli artışla 16,1 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de 29 bin olan tam zaman eşdeğer ArGe personeli sayımız 318 bine yükseldi."

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Türkiye'nin savunma, havacılık ve otomotiv gibi alanlarda geliştirdiği teknolojilere de değinen Kacır, Akıncı, Kızılelma, KAAN, Türksat 6A ve Togg gibi projelerin ülkenin teknolojik yetkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Gençlere davet

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine daha fazla katılmasını hedeflediklerini aktaran Kacır, 20262027 eğitim öğretim döneminde çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma imkanları sunulacağını bildirdi. Kacır, gençleri söz konusu programlara 20 Aralık'a kadar başvurmaya davet etti.

Üniversitesanayi iş birliğinin bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşmesini hızlandırdığını vurgulayan Kacır, 204 üniversite ve 126 firmanın yer aldığı Sektör Kampüste Programı ile Milli Teknoloji Atölyeleri sayesinde öğrencilerin fikirlerini somut projelere dönüştürebildiğini ifade etti.

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Yıl sonuna kadar 81 ilde 100 Milli Teknoloji Atölyesi'nin hizmete girmesinin hedeflendiğini belirten Kacır, farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin bu merkezlerde birlikte çalışma imkanı bulacağını kaydetti.

Kocaeli'de 74 projeyle 150 bin kişi bilimsel etkinliklerle buluştu

Kocaeli'nin sanayi ve araştırma altyapısına dikkati çeken Kacır, kentte bilim ve teknoloji alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları kapsamında bu yıl Kocaeli'de 74 proje gerçekleştirildiğini aktaran Kacır, yaklaşık 150 bin kişinin bilimsel etkinliklerle buluşturulduğunu söyledi.

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Kocaeli'deki bilim merkezi ağının Çayırova ve Başiskele'de hayata geçirilecek projelerle genişletileceğini belirten Kacır, bugün açılışı yapılan atölyenin ise üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan atölyeye 30 milyon lira destek sağlandığını bildiren Kacır, merkezde elektronik kart üretim cihazları, 3 boyutlu yazıcılar, CNC tezgahları ve hassas ölçüm sistemleri gibi ekipmanların öğrencilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Atölyeden 16 teknoloji takımının aktif olarak yararlandığını belirten Kacır, önümüzdeki dönemde başarı diliminde ilk yüzde 1'lik grupta yer alan liselerde de Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacağını dile getirdi.

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"Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha ileriye taşıyacaklar"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'ne önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, atölyelerin çocukların erken yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji alanında yetişmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Gençlerin atölyelere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Aktaş, "Gençlerimizin sabah saat 07.00'de gelip çalışmalara başlamaları gerçekten takdire şayan. Milli Teknoloji Hamlesi'ni çok daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tam" ifadelerini kullandı.