Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde ülkemizde yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan liselerimizde de Milli Teknoloji Atölyeleri kuracağız. Böylelikle akademik başarılarıyla öne çıkan gençlerimizin araştırma, tasarım ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini henüz lise yıllarında ileri seviyeye taşımalarına imkan sağlayacağız." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Milli Teknoloji Atölyesi açılış töreninde konuşan Kacır, tarihin her döneminde teknolojik dönüşümlere öncülük eden ülkelerin, küresel ekonominin ve uluslararası siyasetin de yönünü tayin ettiğini söyledi.

REKLAM

Kacır, bugün, teknolojik ilerlemenin adeta vites artırdığı dönemde bulunulduğunu dile getirerek, "Yapay zeka, kuantum teknolojileri, ileri malzemeler ve biyoteknoloji gibi alanlarda yaşanan eş zamanlı atılımlar, üretim biçimlerini, iş yapma modellerini ve rekabet koşullarını köklü şekilde değiştiriyor. Böyle bir dönemde ülkeler için teknolojiyi geliştirmek, üretmek ve teknolojik yenilikleri ekonomik değere taşıyabilmek, her zamankinden daha stratejik mahiyet kazanıyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesiyle adeta tarihi seferberliği toplumsal olarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Son 24 yılda Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesini çok ileri noktaya taşıdıklarını dile getiren Kacır, 2002'den bugüne Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselttiklerini kaydetti.

Kacır, AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payını binde 5 seviyesinden yüzde 1,55'e çıkardıklarını belirterek, özel sektör AR-GE harcamalarını 45 misli artışla 16 milyar doların üzerine taşıdıklarını ifade etti.

Bakan Kacır, Bayraktar AKINCI, KIZILELMA ve Milli Muharip Uçak KAAN'la gökyüzünde yeni ufuklara kanat açtıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türksat 6A'yla Türk mühendisliğinin imzasını uzaya taşıdık, Togg'la mobilitenin geleceğinde Türkiye'nin de söz sahibi olduğunu dünyaya gösterdik. Bu başarıların ülkemize kazandırdığı en büyük değerlerden biri de hiç şüphesiz gençlerimizin zihninde gerçekleştirdiği özgüven devrimi. Bugün karşımızda, başkalarının geliştirdiği teknolojilere hayranlık duymayan, onlardan daha iyisini yapabileceğine kuvvetli şekilde inanan nesil var. Bizlere düşen, gençlerimizin sahip olduğu bu özgüveni besleyecek, kabiliyetlerini açığa çıkaracak imkanları onlar için seferber edebilmek. Bu anlayışla, çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle tanışmalarını, eğitim hayatlarının her aşamasında teknoloji geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlayacak kapsamlı ekosistem inşa ediyoruz."

REKLAM

Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le Milli Teknoloji Hamlesinin toplumsal tabanının genişlediğini, teknoloji üreten Türkiye idealine gönül veren gençlerin sayısının milyon milyon arttığını kaydetti.

Erken yaşta keşfettikleri yetenekleri DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olarak yetiştirdiklerini belirten Kacır, bilim şenlikleriyle, fuarlarla, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla, bilim merkezleriyle 7'den 77'ye her yaştan kişinin bilime ilgisini beslediklerini, araştırma ve geliştirme heyecanını büyüttüklerini söyledi.

REKLAM

Kacır, Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarıyla teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapısının ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençleri geleceğin yetkinlikleriyle donattıklarını ifade ederek, "Milli Teknoloji Uzmanlık Programımızın 2026-2027 eğitim öğretim döneminde, ülkemizin teknolojik rekabet gücü için stratejik önem taşıyan çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında gençlerimize uzmanlaşma imkanı sunacağız. Bu vesileyle iki alanda da kendisini yetiştirmek, geleceğin teknolojilerini geliştiren kadrolar arasında yer almak isteyen gençlerimizi 20 Aralık'a kadar bu programlara başvurmaya davet ediyorum." diye konuştu.

REKLAM

- "Teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmada üniversiteler stratejik role sahip"

Bakan Kacır, teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmalarında üniversitelerin stratejik role sahip olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"204 üniversitemiz ve 126 teknoloji odaklı firmamızın işbirliğiyle yürüttüğümüz Sektör Kampüste Programı'yla, gençlerimizi henüz üniversite sıralarındayken yapay zeka, bulut bilişim, ileri imalat ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sektörün güncel bilgi birikimi ve uygulama tecrübesiyle buluşturuyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji kulüplerini ortak çatı altında buluşturan Milli Teknoloji Kulüpler Birliğiyle gençlerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını destekliyor, ortak projeler geliştirmelerine zemin hazırlıyoruz. Milli Teknoloji Atölyelerimizle de gençlerimizin fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri, tasarım, prototip geliştirme ve imalat süreçlerini bizzat tecrübe edebilecekleri nitelikli çalışma ortamları oluşturuyoruz. Üniversitelerimizin akademik birikimini ve sanayimizin üretim tecrübesini gençlerimizin projeleriyle buluşturuyoruz."

REKLAM

Yıl sonuna kadar 81 ilde hizmete girecek 100 atölyeyle çeşitli mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin, aynı hedef etrafında buluşarak birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden daha güçlü istifade edebileceğini belirten Kacır, "Bunun yanında gençlerimiz, sanayimizle kuracakları işbirlikleri sayesinde tasarımlarını üretime taşıma imkanına da kavuşacaklar." dedi.

Kacır, Kocaeli Üniversitesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi, TÜBİTAK Fen Lisesi, bugüne kadar 2,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Kocaeli Bilim Merkezi, Ekol 42 Kocaeli Yazılım Okulu gibi adımlarla şehrin güçlü sanayi ve araştırma altyapısını, nitelikli insan kaynağının yetişmesine hizmet eden imkanlarla tahkim ettiklerini anlatarak, "Şehrimizde bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürdük. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları kapsamında sadece bu yıl Kocaeli'de hayata geçirilen 74 projeyle 150 bin vatandaşımızı bilimsel etkinliklerle buluşturduk." diye konuştu.

REKLAM

- "Gençler Türkiye'nin bilim ve teknolojideki ufkunu çok daha ileriye taşıyacak"

Kacır, Kocaeli'nin bilim merkezleri ağını Çayırova ve Başiskele'deki projelerle genişlettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Zengin bir ekosistemin parçası olan Gebze Teknik Üniversitemiz de akademik yetkinliği, araştırma kapasitesi ve sanayiyle kurduğu yakın işbirlikleri ve teknoparkıyla ülkemizin teknoloji odaklı kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Bilimsel bilgi ile sınai tecrübe arasında köprü niteliğindeki Gebze Teknik Üniversitemizde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyemiz, üniversite sanayi işbirliğini gençlerimizin yetişme süreçlerinin ayrılmaz parçası haline getirme yaklaşımımızın somut tezahürüdür. TÜBİTAK aracılığıyla 30 milyon lira destek sağladığımız atölyemizi, üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde hayata geçirdik. Elektronik kart üretim cihazlarından 3 boyutlu yazıcılara, CNC tezgahlarından hassas ölçüm sistemlerine kadar geniş yelpazede birçok modern ekipmanı gençlerimizin hizmetine sunduk. Bugün 16 teknoloji takımımız atölyemizden aktif olarak istifade ediyor. Elektronik kart üretimindeki kabiliyetiyle atölyemiz, yalnızca kendi bünyesindeki değil, ülkemizin dört bir yanındaki Milli Teknoloji Atölyelerimizde proje geliştiren gençlerimize de hizmet sunuyor. Böylece Gebze'de kazandığımız üretim kabiliyeti, Anadolu'nun bir başka köşesinde geliştirilen teknoloji projelerine de katkı sağlıyor."

REKLAM

Üniversitelerin sahip olduğu bilimsel ve teknolojik imkanları ortaöğretim çağındaki gençlere açarak onların yeteneklerini keşfetmelerine, eğitim ve kariyer tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlamak istediklerinden bahseden Kacır, "Nitekim TÜBİTAK Lise Yaz Okulu kapsamında 65, geçtiğimiz hafta düzenlenen ara tatilde de 39 öğrencimizi bu atölyemizde ağırladık. Kim bilir, belki de evlatlarımızdan birinin burada ilk defa karşılaştığı bir cihaz, bütün hayatına yön verecek merakın başlangıcı olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizde yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan liselerimizde de Milli Teknoloji Atölyeleri kuracağız. Böylelikle akademik başarılarıyla öne çıkan gençlerimizin araştırma, tasarım ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini lise çağından itibaren daha ileri seviyeye taşımalarına imkan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kacır, gençlerin Türkiye'nin bilim ve teknolojideki ufkunu çok daha ileriye taşıyacağını vurgulayarak, "Daha birkaç yıl öncesine kadar ülkemiz için hayal olarak görülen nice teknolojinin, Türk mühendislerinin alın ve akıl teriyle gerçeğe dönüşmesi, bundan sonra birlikte daha neleri başarabileceğimizin en güçlü işaretidir." dedi.

Gençlere kendilerine inanmalarını, hayallerine sınır koymamalarını, bilimsel meraklarından ve çalışma azimlerinden hiçbir zaman taviz vermemelerini öğütleyen Kacır, fikirlerin hayata geçmesi, yeteneklerin eserlerle taçlanması için bütün imkanlarıyla gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

REKLAM

Kacır, GTÜ'nün bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini daha ileriye taşıyacak her girişimin destekçisi olacaklarını dile getirerek, "Bugüne kadar TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik burs ve destekleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesinde 2 bin 94 öğrenci ve araştırmacıya 620 milyon lira destek sağladık. TÜBİTAK'ın akademiye ve sanayiye yönelik AR-GE ve yenilik destekleri kapsamında ise üniversitemizin 666 projesine 2 milyar 700 milyon lira kaynak ayırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyemiz de Gebze Teknik Üniversitemizin başarılarına yenilerini eklemesine, bilim ve teknoloji alanında nice kıymetli eserler ortaya koymasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.