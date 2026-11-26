Başiskele'de üniversite sınavına hazırlanan 1169 lise son sınıf öğrencisine, belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru bankası seti hediye edildi.

Başiskele Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap dağıtım programı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ev sahipliğindeki törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Ümmiye Kalkan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin doğru kaynaklara ulaşmasının ve bu süreçte desteklendiklerini hissetmelerinin önemine değindi.

REKLAM

Belediyenin gençlere yönelik çalışmalarının kitap desteğiyle sınırlı olmadığını belirten Kalkan, kütüphaneler, Genci Âlâ Kafeler ve gençlik merkezlerinin de öğrencilere önemli imkanlar sunduğunu ifade ederek Başkan Özlü'ye teşekkür etti.

"Başiskele, gençlerine en fazla imkan sunan ilçelerden biri"

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan da öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran fiziki ve akademik yatırımların önemini vurguladı.

Belediyenin öğrencilere sunduğu kütüphane ve ders çalışma alanlarına dikkati çeken Şendoğan, "Gençlere en fazla imkan sunan, gençlerin en fazla çalışabileceği mekanları sağlayan belediye Başiskele Belediyesi" dedi.

REKLAM

Şendoğan, eğitim alanındaki katkılarından dolayı Belediye Başkanı Özlü'ye teşekkür etti.

"Şehrin gerçek gücü, yetiştirdiği insanlardır"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise 1169 öğrenciye ulaştırılan soru bankası desteğinin yalnızca kitap dağıtımından ibaret olmadığını, gençlerin hayallerine ve gelecek hedeflerine verilen desteği gösterdiğini belirtti.

Bir şehrin gücünün yetiştirdiği insanlarla ve gençlerine sunduğu imkanlarla ölçüldüğünü ifade eden Özlü, "Biz Başiskele'yi sadece bugünün değil, yarının da güçlü şehri olarak inşa etmek istiyoruz. Bunun yolu da gençlerimize yatırım yapmaktan geçiyor" diye konuştu.

REKLAM

Öğrencilere sınav sürecinde kendilerine inanmaları ve hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Özlü, üniversite sınavının hayatın tamamı değil, önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Başarının yalnızca sınav sonuçlarından ibaret olmadığını vurgulayan Özlü, gençlerin düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret etti.

Eğitime verilen desteği şehrin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Özlü, "İstiyoruz ki Başiskele'de hiçbir gencimiz imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmesin. Her gencimiz kendisine inansın, yeteneklerini keşfetsin ve geleceğe güvenle baksın" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Gençlerin yalnızca üniversite sınavına değil, geleceğin dünyasına da hazırlanmasını istediklerini dile getiren Özlü, eğitimden kültüre, spordan teknolojiye kadar farklı alanlarda gençleri destekleyen projeleri sürdüreceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Özlü ve protokol üyeleri, okul temsilcilerine soru bankası setlerini takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Başiskele Belediyesi, bir gün önce düzenlenen LGS hazırlık kitap seti dağıtım programında da ilçedeki 1659 sekizinci sınıf öğrencisine soru bankası seti ulaştırmıştı.