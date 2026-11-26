Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi törenle açıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kampüste yer alan atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, bu atölyelerden faydalanan gençlerin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Öğrencilik yıllarında Yerli Malı Haftası'nda okula memlekette yetişen meyveleri götürdüklerini anımsatan Aktaş, şimdi ise çocukların milli muharip uçak KAAN, Togg ve TCG Anadolu'nun resmini yaptığını dile getirdi.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde milli teknolojiye yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada daha etkin ve güçlü bir ülke konumuna hızlı şekilde yürüdüğünü belirterek, "Gençlere de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları, bu salonları doldurarak, bu kulüpleri kurarak, Milli Teknoloji Atölyeleri'ni 24 saat kullanarak bugün yerine getiriyorsunuz. Umuyorum ki yarın da yerine getireceksiniz." dedi.

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da GTÜ öğrenci ve mezunlarının, yaptıkları araştırmalarla "Milli Teknoloji Hamlesi"nde öncü rol oynadığını söyledi.

Üniversitedeki araştırma kapasitesinin giderek arttığını belirten Aydın, buradaki akademisyenler, enstitüler ve araştırma merkezleriyle yakın işbirliği içerisinde ülkenin dört bir yanında bilimi toplumla buluşturan önemli atılımlar yaptıklarını kaydetti.

Aydın, özellikle son 2 yılda üniversiteleri Milli Teknoloji Atölyeleri'yle donattıklarını vurgulayarak, "Bunlar, 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda gençliğimizin, üniversite öğrencilerimizin yeni buluşma mekanları. İnanıyoruz ki bu yeni mekanlar, öğrencilerimizin bu yeni toplanma yerleri, onların bundan sonra hazırlayacakları projelere ciddi katkılar sağlayacak." diye konuştu.

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GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise açtıkları atölyenin gençlerin zihinlerindeki parlak fikirleri somut projelere, tasarımlarını ise ülke için katma değere dönüştürecek dev bir merkez olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle hayata geçirdikleri proje sayesinde milli teknoloji ekosistemine yön verecek modern bir altyapıyı kampüse kazandırdıklarını aktaran Mantar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin hemen yanında konumlandırdıkları atölyede CNC işleme tezgahlarından 3 boyutlu yazıcılara ve ileri tarayıcılara kadar üst düzey donanımların yer aldığını bildirdi.

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Mantar, atölyenin 100'ü aşkın proje takımına, 80'in üzerinde öğrenci topluluğuna ve tüm bölgeye kesintisiz hizmet verdiğine işaret ederek, "Bizim için bu projenin en önemli yanlarından biri disiplinler arası yapısıdır. Bu atölye mühendislik branşlarının ötesine geçerek gıdadan biyolojiye, temel bilimlerden işletmeye kadar pek çok farklı alandaki yenilikçi fikirleri aynı çatı altında buluşturacak, teknik uzmanlarımızın rehberliğinde gençlerimize analizden imalata kadar her aşamada profesyonel destek sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri atölyeyi gezdi.

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Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.