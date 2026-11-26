Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi semalarında sabah saatlerinde yüzlerce sığırcık kuşu, toplu halde uçarak gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, kuşların dakikalarca süren senkronize uçuşunu ilgiyle izledi. Sürünün hiç bozulmayan düzen içinde alçalıp yükseldiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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