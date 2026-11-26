Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çocukları bilim, teknoloji ve keşifle buluşturmak amacıyla yapımı tamamlanan 15 Temmuz Bilim Parkı açılışa hazır hale getirildi. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda kurulan tesiste planetaryum, teknoloji ve matematik atölyeleri ile Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi yer alıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde hayata geçirilen bilim parkında son hazırlıklar tamamlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, açılış öncesinde tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Planetaryumda uzay yolculuğu

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Bilim parkının farklı bölümlerini ziyaret eden Özlü, tesisin öne çıkan alanlarından planetaryumu da deneyimledi. Çocuklara uzayı, gökyüzünü ve evreni farklı bir ortamda keşfetme imkanı sunacak planetaryum, merkezin önemli bölümleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 480 metrekarelik bilim ve teknoloji deneyim alanında çocuklar, çeşitli deney ve uygulamalarla bilimi yaşayarak öğrenebilecek. Matematik ve teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi

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Bilim parkında yaklaşık 125 metrekarelik alanda oluşturulan Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzesi'nde, İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkıları, yetiştirdiği bilim insanları ve bu isimlerin çalışmaları tanıtılıyor.

Merkezde çocukların bir yandan çağdaş bilim ve teknolojiyi deneyimlemesi, diğer yandan geçmişin bilimsel mirasını tanıması hedefleniyor.

Öğrenciler atölyelerde eğitimlere başladı

Açılış öncesinde ilkokul öğrencilerini ağırlamaya başlayan bilim parkında, matematik ve teknoloji atölyelerinde uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, deney ve keşif çalışmalarıyla bilimsel konuları yakından tanırken müzeyi ziyaret ederek bilim tarihindeki önemli isimler hakkında bilgi ediniyor.

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TÜBİTAK ve T3 Vakfı'nın katkılarıyla şekillendirilen merkezde deneyim alanları, uygulamalı eğitim atölyeleri, planetaryum, müze, etkinlik meydanı ve açık alanlar bulunuyor.

"Başiskele'mizden geleceğin bilim insanları yetişsin istiyoruz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, çocukların bilimle erken yaşta tanışmasının ve yeteneklerini keşfetmesinin önemine dikkati çekti. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Bilim Parkı'mızda son hazırlıklarımızı sürdürürken öğrencilerimizi de burada ağırlamaya başladık. Evlatlarımız atölyelerimizde deneyerek öğreniyor, Fuat Sezgin İslam Tarihi Bilim İnsanları Müzemizde medeniyetimizin bilim dünyasına kazandırdığı isimleri ve çalışmalarını tanıyor. İstiyoruz ki çocuklarımız merak etsin, araştırsın, kendi yeteneklerini keşfetsin. Geçmişimizden aldıkları ilhamla yeni buluşlara imza atsın. Başiskele'mizden geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için evlatlarımıza sunduğumuz imkanları artırmaya devam ediyoruz."