Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesinin iş birliğinde yürütülen Kent Meydanı ve Cami Projesi'nde çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. Cami, kafeterya, kapalı otopark ve sosyal alanların yer aldığı projenin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Toplam 19 bin 381 metrekarelik alan üzerine inşa edilen meydan, ibadet alanlarının yanı sıra sosyal ve sportif donatılarıyla ilçe sakinlerine yeni bir buluşma noktası sunacak.

Projede kafe, çocuk oyun alanları, tematik oyun alanı, kuru havuz, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile fitness alanı ve yeşil alanlar bulunuyor.

REKLAM

Selçuklu mimarisinden esinlenen cami

Projenin önemli bölümlerinden olan cami, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Üç bodrum kat, zemin kat ve asma kattan oluşan yapı, toplam 10 bin 73,41 metrekare kapalı alana ve 1892,56 metrekare açık alana sahip.

Caminin zemin katında 776 kişilik kapalı ibadet alanı bulunurken, birinci bodrum katta 46 yaş Kur'an kursu, fuaye alanı, el sanatları atölyeleri, kitap kafe, abdesthaneler ve tuvaletler yer alıyor. Asma katta ise 141,37 metrekarelik kadınlar mahfili bulunuyor.

Cami avlusunda şadırvan ve taziye evi de projeye dahil edildi. Yapının ikinci ve üçüncü bodrum katları ise kapalı otopark olarak düzenlendi.

REKLAM

Kafeterya ve sosyal alanlar da yer alıyor

Kent meydanının peyzaj alanında tek katlı olarak inşa edilen 406,73 metrekare kapalı alana sahip kafeterya da vatandaşlara hizmet verecek.

Meydanda çocukların kullanabileceği oyun alanlarının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu.

Metro çalışmalarıyla eş güdümlü ilerleyecek

Meydandaki çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanın, ÇayırovaBirlik Organize Sanayi Bölgesi Metro Hattı'nın bir istasyonuna ev sahipliği yapması nedeniyle metro çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Çayırova'nın ibadet, sosyal yaşam ve dinlenme ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kent meydanına kavuşması hedefleniyor.