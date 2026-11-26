Gebze Ticaret Odasının kasım ayı meclis toplantısında, 10. dönem organ seçimlerinin ardından yeni dönemin çalışma öncelikleri, mesleki eğitim faaliyetleri, dış ticaret bağlantıları ve üyelerden gelen talepler değerlendirildi. Oda Başkanı Aslantaş, yeni dönemde tüm üyelerin görüşlerine açık olacaklarını belirterek, "Bize oy veren üyemizin de başka bir listeye destek veren üyemizin de bu Odada aynı hakkı vardır. Kapımız herkese açık olacak" dedi.

Meclis Başkanı Yakup Birinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Abdurrahman Aslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mecliste görev yapan eğitimcilerin ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri saygı ve rahmetle andı.

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"Kapımız herkese açık olacak"

Odanın 10. dönem organ seçimlerini değerlendiren Aslantaş, 3 Kasım'da 8 bin 153 üyenin oy kullandığını, 43 meslek komitesinin 41'inde kendi listelerinin destek gördüğünü belirtti.

Seçim sürecinde aday olan, sandık başında görev alan ve oy kullanan üyelere teşekkür eden Aslantaş, yeni dönemde ortak çalışma çağrısı yaptı.

Aslantaş, "Seçimde hangi listede yer almış olursak olalım, her birimizin sözü aynı değerdedir. Bize oy veren üyemizin de başka bir listeye destek veren üyemizin de bu Odada aynı hakkı vardır. Kapımız herkese açık olacak" ifadelerini kullandı.

Mecliste kadın üye sayısı 6'ya yükseldi

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Yeni dönemde meclis üye sayısının 96'dan 115'e çıktığını aktaran Aslantaş, kadın üye sayısının ise 2'den 6'ya yükseldiğini bildirdi. Böylece kadınların meclisteki temsil oranı yüzde 2,08'den yüzde 5,22'ye ulaştı.

Kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını istediklerini belirten Aslantaş, oda organlarında görev alan üyelerden 78'inin en az bir kez ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Meclis üyelerinin eğitim durumuna ilişkin de bilgi veren Aslantaş, 115 üyenin 51'inin lisans ve üzeri, 64'ünün ise ön lisans ve altı eğitim düzeyinde olduğunu ifade etti. Üyelerin kendi işletmelerinde geliştirdikleri çözümleri mecliste paylaşmasının diğer firmalara da yol gösterebileceğini dile getirdi.

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Mesleki eğitim ve yeni pazarlar gündemde

Toplantıda mesleki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Aslantaş, Gebze Teknik Meslek Lisesinde kurulan Gebze Ticaret Odası İbrahim Başaran Meslek Atölyesi'nde yürütülen çalışmaları anlattı.

Patlayıcı ortamlarda güvenli çalışmaya yönelik Exproof eğitiminde yanıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlardaki risklerin yanı sıra uygun ekipman seçimi ve güvenli kullanım konularının ele alındığını belirten Aslantaş, "Güvenli çalışma alışkanlığı okulda başlar" dedi.

Meslek komitelerinden gelecek öneriler doğrultusunda kursiyerlerin bir araya gelmesi halinde yeni eğitimler için eğitmen ve yer desteği sağlayabileceklerini bildirdi.

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Toplantıda ayrıca Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle oda ev sahipliğinde düzenlenen Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı bilgilendirme toplantısı değerlendirildi. Aslantaş, tarımsal üretim, işleme, depolama ve soğuk zincir alanlarında yatırım hazırlığı bulunan üyelerin program hakkında bilgilendirilmesini istedi.

Özbekistan ve Çin ile ticari iş birlikleri

Odanın dış ticaret faaliyetlerine ilişkin de bilgi verilen toplantıda, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan'ın ev sahipliğinde Özbekistan heyetiyle gerçekleştirilen görüşme ele alındı. Ayrıca Çin'in Yibin Ticaret Bürosu ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşması hakkında meclis üyelerine bilgi aktarıldı.

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Üyelerin talepleri TOBB'a iletilecek

Başkan Aslantaş, 30 Kasım Pazartesi günü meclis üyeleriyle Ankara'ya giderek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret edeceklerini açıkladı.

Ziyarette oda üyelerinden gelen talep ve beklentilerin gündeme taşınması planlanıyor.