Çayırova Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Şekerpınar Bilgi Evi bünyesinde kurulan bilim merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan merkezde astronomi, matematik, doğa bilimleri, teknoloji ve tasarım alanlarında 5 atölye bulunacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi'ni ziyaret ederek bilim merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Atölyelerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü merkezde öğrencilerin bilimsel konuları deneyerek öğrenmesi ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesi hedefleniyor.

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5 farklı atölyede eğitim verilecek

Şekerpınar Bilim Merkezi'nde astronomi, havacılık ve uzay, matematik, doğa bilimleri, teknoloji ve tasarım alanlarında 5 atölye hizmet verecek.

Öğrenciler doğa bilimleri atölyesinde deneyler yapabilecek, matematik atölyesinde analitik düşünme becerilerini geliştirebilecek. Teknoloji atölyesinde robotik kodlama ve yapay zeka uygulamalarıyla tanışacak öğrenciler, tasarım atölyesinde kendi projelerini geliştirme imkanı bulacak. Astronomi, havacılık ve uzay atölyesinde ise gökyüzü ve uzay konularında çalışmalar gerçekleştirilecek.

"Çocuklarımızı teknolojiyle ve yenilikçi düşünceyle buluşturacağız"

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İncelemelerinin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilim merkezinin kısa sürede tamamlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"TÜBİTAK iş birliğiyle, Şekerpınar Bilgi Evimizin ikinci katında hayata geçirdiğimiz Bilim Merkezimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Öğrencilerimizin bilimi deneyerek keşfedeceği, teorik bilgilerini pratiğe dönüştüreceği merkezimizde çocuklarımızı teknolojiyle ve yenilikçi düşünceyle buluşturacağız."

Merkezde verilecek eğitimlerle öğrencilerin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanmasına da katkı sağlanması, bilim ve teknoloji alanında üretim yapabilecek gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.