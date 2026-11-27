Kocaeli'de yürütülen gönüllü itfaiyecilik çalışmaları kapsamında, Kandıra'nın Karaağaç Mahallesi'nde oluşturulan 12 kişilik ekibe itfaiye aracı teslim edildi. Yeni ekibin katılımıyla kentte gönüllü itfaiye hizmeti verilen nokta sayısı 6'ya yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca eğitimleri tamamlanan Karaağaç gönüllü itfaiye ekibi, göreve hazır hale geldi. Ekibin kullanacağı aracın teslimi, Kandıra İtfaiye Grubu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Programa Gönüllü İtfaiyeciler Amiri Ali Özdemir, Kandıra Grup Amiri Aydın Kardaş, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köroğlu ve gönüllü itfaiyeciler katıldı.

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Kocaeli genelinde gönüllü itfaiye ekipleri Kartepe Maşukiye, Avluburun, Kandıra Cebeci, Derince İshakçılar, İzmit Akmeşe ve Kandıra Karaağaç mahallelerinde görev yapıyor. Karaağaç ekibinin de teşkilata katılmasıyla gönüllü itfaiye hizmeti kent genelinde 6 noktada yürütülmeye başlandı.

Gönüllü ekipler yılda yaklaşık 400 olaya müdahale ediyor

Kocaeli'deki gönüllü itfaiye ekipleri, yılda ortalama 400 olaya müdahale ederek profesyonel itfaiye teşkilatına destek veriyor.

Gönüllü itfaiyecilik çalışmaları kapsamında ayrıca kent genelinde 105 farklı noktada bulunan 3 tonluk su tankerleri, muhtemel yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere hazır tutuluyor.

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Büyükşehir Belediyesi, gönüllü itfaiye teşkilatını yaygınlaştırarak yangın ve diğer acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Mahalle muhtarından teşekkür ziyareti

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köroğlu, mahalleye kazandırılan itfaiye aracı ve gönüllü ekibe sağlanan destek dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu'nu ziyaret etti.

Köroğlu, ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına verdiği destek ve mahalleye kazandırılan hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti.