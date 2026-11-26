KOCAELİSPOR Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşmanın tarafsız sahaya alınmasına ve Gürcistan’ın Batum kentinde siyah-beyazlı taraftarlara yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Beşiktaş’ın Hapoel Beer Sheva’yı konuk etmesi gereken karşılaşma, UEFA’nın ‘provokatif eylem ihtimali’ gerekçesiyle aldığı karar doğrultusunda Gürcistan’ın Batum kentindeki Batum Stadı’na alındı. Karşılaşma öncesinde ve sırasında tribünlerde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçleri biber gazı ve fiziki müdahalede bulundu. Yaralanan taraftarların olduğu gerginlik sırasında hakemler, müsabakayı 25’inci dakikada durdurarak soyunma odasına gitti. Karşılaşma olayların yatışması sonrası devam etti.

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Kocaelispor Kulübü, yaşananların ardından resmi sanal medya hesaplarından açıklama yayımlayarak UEFA’ya tepki gösterdi ve Beşiktaş camiasına destek verdi. Açıklamada, Türk takımlarının kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kocaelispor Kulübü olarak, Türk takımlarının ismini bile anmak istemediğimiz işgalci ve soykırımcı ülkenin takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA’nın bu süreçte ortaya koyduğu çifte standartlı yaklaşımı adil ve doğru bulmuyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Taraftarların güvenliğinin ve haklarının korunması, futbolun evrensel değerlerinin temel bir gereğidir. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içinde hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Kocaelispor olarak, adalet ve eşitlik beklentimizi güçlü biçimde dile getiriyor; Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”