Antik Nikomedia'dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan İzmit'in tarihi mirası, sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden canlandı. Canfeda Hatun ile Kraliçe Elizabeth, Mehmet Ali Kâğıtçı ile Mimar Sinan gibi farklı dönemlerden isimleri bir araya getiren "Gez Çiz Yaz İzmit" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini konu alan "Gez Çiz Yaz İzmit" sergisi, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneğince "İzmit'te Bir Mekan, İki İz Bırakan" temasıyla hazırlanan sergide, 18 sanatçının 13 farklı disiplinde ürettiği 21 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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25 Kasım'da açılan sergide, İzmit'in tarihi yapıları, kent tarihinde iz bırakmış kişiler ve dünyaca tanınan isimlerle birlikte ele alındı. Karikatür, illüstrasyon, dijital manipülasyon, minimal öykü, mizah yazısı ve şiirin de aralarında bulunduğu farklı sanat dallarındaki eserler, kentin tarihini sanat aracılığıyla anlatıyor.

Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, 2019 yılından bu yana her yıl düzenledikleri projenin bu yılki temasının "İzmit'te Bir Mekan, İki İz Bırakan" olduğunu belirterek, "18 grup üyemiz sanatçımız, belirlediğimiz tema dahilinde İzmit'in bir tarihi yapısını baz alarak bu tarihi yapıda, İzmit tarihinde iz bırakmış bir isimle dünyaca ünlü bir şahsiyeti kompoze etti. Karikatür, illüstrasyon, dijital manipülasyon, minimal öykü, mizah yazısı ve şiir gibi 13 farklı disiplinde toplam 21 eser üretildi" dedi.

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"Enteresan eserler ortaya çıktı"

Sergide Kraliçe Elizabeth, Sokrates, Frida Kahlo, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Rocky Balboa gibi dünyaca tanınan isimlerin yanı sıra Diocletianus, Karamürsel Alp, Akçakoca Bey ve Mimar Sinan gibi tarihi şahsiyetlerin yer aldığını ifade eden Sevinç, "Gördüğünüz gibi enteresan eserler ortaya çıktı. Örneğin Canfeda Hatun Çeşmesi'nin önünde, bu çeşmeyi yaptıran Canfeda Hatun ile Kraliçe Elizabeth resmedildi. Bir diğerinde İzmit'te ilk kâğıt fabrikasını kuran Mehmet Ali Kâğıtçı, Yeni Cuma'da Mimar Sinan ile birlikte resmedildi" diye konuştu.

"Amacımız İzmit'in tarihi bilinirliğini artırmak"

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Projenin temel amacının kentin tarihi ve kültürel değerlerinin bilinirliğini artırmak olduğunu vurgulayan Sevinç, şöyle devam etti:

"Gez Çiz Yaz İzmit projesindeki ana amacımız İzmit'in tarihi bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak. Yaptığımız eserlerle kentin farklı dönemlerini antik dönemden Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e katman katman tanıtmak. Bunun için her sene bir tema seçip bu amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. 6 yıl sürdürdüğümüz Gez Çiz Yaz İzmit projesindeki gelecekteki hedefimiz önce bu eserleri yurt içinde farklı şehirlerde sergilemek. Sonrasında da yurt dışında temasta bulunduğumuz organizasyonlarla İzmit tarihini anlatan bu projeyi yurt dışına taşımak."

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İzmit'in tarihi

Bugünkü İzmit'in bulunduğu yerde kurulan antik Nikomedia, Roma İmparatoru Diokletianus döneminde, 3. yüzyılın sonlarında imparatorluğun doğudaki başkentlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 44 yıl boyunca bu önemli konumunu koruyan kent, 330 yılında Konstantinopolis'in başkent olmasıyla birlikte eski başkentlik rolünü kaybetti.

Nikomedia'nın geçmişinden günümüze pek çok iz ulaştı. Çukurbağ Mahallesi'nde yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan imparatorluk kompleksine ait sütun başları, mermer parçalar ve kabartmalar, kentin Roma dönemindeki mimari yapısına ilişkin önemli keşifler arasında yer alıyor. Bu eserlerin yanı sıra Roma dönemine ait heykeller, mermer büstler, kandiller, cam eserler ve sikkeler de Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

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İzmit'in tarihi mirası Roma dönemiyle sınırlı değil. 1337 yılında Osmanlı topraklarına katılan kent, bu dönemde cami, külliye, han, hamam ve çeşmelerle yeniden imar edildi. İzmit'in en eski önemli Osmanlı yapılarından Orhan Cami, Mimar Sinan tarafından 1579 yılında inşa edilen Pertev Paşa Külliyesi ve Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi, bu dönemin günümüze ulaşan eserleri arasında yer alıyor. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı anısına 1901 yılında yaptırılan İzmit Saat Kulesi de kentin önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet döneminde de tarihi önemini koruyan İzmit, 16 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Kasrı Hümayun'da İstanbul basınından gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıya ev sahipliği yaptı. Kent, Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinde de önemli bir rol üstlendi. 1936 yılında açılan SEKA Kâğıt Fabrikası, Türkiye'nin kağıt üretiminde önemli bir dönüm noktası olurken, bugün SEKA Kâğıt Müzesi olarak geçmişin sanayi mirasını yaşatmaya devam ediyor.