Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Suadiye Hanımevi'nde kadınlarla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve kadınlara yönelik hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Kadının Yeri Başköşe" temasıyla düzenlenen programda Başkan Mustafa Kocaman, soruları yanıtlayarak öneri ve taleplerini dinledi. Kadınların spor yapabileceği ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşebileceği bir merkez olarak Suadiye Mahallesi'nde hizmet veren Hanımevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Kocaman, merkezin kadınların bir araya gelerek sosyal ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağladığını belirtti. Kocaman, "Hanımevimizi kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilecekleri, spor yapabilecekleri, dostluklarını pekiştirebilecekleri ve güzel hatıralar biriktirebilecekleri bir yaşam alanı olarak hayata geçirdik. Burası yalnızca bir spor ve etkinlik merkezi değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, dostlukların büyüdüğü, muhabbetin eksik olmadığı bir buluşma noktası. Kadınlarımızın burayı sahiplenmesi, kendi etkinliklerini düzenlemesi ve evleri gibi benimsemesi bizleri çok mutlu ediyor. İstiyoruz ki Hanımevimiz kadınlarımızın enerjisiyle ve güzel sohbetleriyle daima canlı kalsın" dedi.

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İlçede kadınlara yönelik yatırımlara da değinen Kocaman, 18 kadın spor merkezinin yanı sıra Maşukiye'de kadınlara özel fitness salonunun hizmet verdiğini aktardı.

Kocaman, Acısu'da ısıtmalı yüzme havuzunun da bulunacağı 2 bin metrekarelik spor kompleksinin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, tesiste kadınlara özel gün ve seansların düzenleneceğini kaydetti.