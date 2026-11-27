Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 3 mahalledeki sokaklarda asfaltlama ve üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre, daha önce Atatürk Mahallesi'nde 12 sokağın üstyapısını yenileyen ekipler, çalışmalarını Şekerpınar, Cumhuriyet ve Akse mahallelerinde sürdürüyor. Şekerpınar Mahallesi'nde Şekerpınar Stadyumu çevresindeki Turkuaz Sokak, Çağatay Sokak ile Turkuaz Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan yolda asfalt serimi yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise Eski Sokak ve Ermiş Sokak'ta üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yol çalışmalarının daha konforlu ve güvenli ulaşım amacıyla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, ekiplere kolaylık diledi.

Akse Mahallesi'nde 2 bin 500 ton asfalt serilecek

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse Mahallesi'nde 15 sokakta üstyapı yenileme çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serilmesi planlanırken, mahalledeki çalışmaların cumartesi günü tamamlanmasının beklendiği bildirildi.