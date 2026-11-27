Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) düzenlenen prömiyerle ilk kez seyirciyle buluştu.

Murat Gülsoy'un eserinden Müge Oskay tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin üstlendiği oyunun prömiyerine sanatseverler ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü de gösterimi izledi.

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Hafıza, geçmiş, unutmak ve hatırlamak temalarını işleyen oyun, gerçek ile düş, geçmiş ile bugün arasında ilerleyen anlatımıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

18 oyuncunun sahne aldığı yapımda maske ve kukla tasarımı, müzik, ışık ve koreografi unsurları da anlatımın parçaları olarak kullanıldı.

Gösterimin sonunda seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı. Prömiyerin ardından sahneye çıkan protokol üyeleri, oyunun hazırlanmasında emeği geçen sanat ekibine çiçek takdim etti.

Başkan Vekili Berna Abiş, oyunu "Harika bir oyundu" sözleriyle değerlendirdi. Abiş, yönetmen, oyuncular ve teknik ekip başta olmak üzere yapımda emeği bulunanları tebrik etti.

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Prof. Dr. Figen Büyükakın da oyunu beğendiğini belirterek sahnede ve sahne arkasında görev alan ekibi kutladı.

Prömiyer, gösterimin ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.