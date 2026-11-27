Ayşe Sıdıka Alişan Okulu'nda yaşanan olayda, iddiaya göre A.A. isimli kadın, öğrencilere çıkartma (sticker) yapıştıracağını söyleyerek çocukları yanına çağırdı. Şüphelinin bu sırada bazı çocukların kulaklarındaki küpeleri aldığı öne sürüldü.

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