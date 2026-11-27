Körfez Belediyesi Spor Okulları ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesindeki 60 güreşçi, 20262027 minder sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi Yarımca Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcular, minikler, yıldızlar, gençler ve yağlı güreş kategorilerinde mücadele ediyor. Antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz yönetiminde haftada 4 gün antrenman yapan güreşçiler, güç ve teknik çalışmalarıyla yeni sezonun müsabakalarına hazırlanıyor.

Okullar arası müsabakaları tamamlayan Körfezli sporcular, kulüpler arası karşılaşmalar ile Türkiye Şampiyonası öncesinde düzenlenecek grup müsabakalarına odaklandı.

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Körfez'i ve Kocaeli'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefleyen sporcular, Türkiye Güreş Federasyonunun açıklayacağı resmi müsabaka takvimini bekliyor. Karşılaşmaların yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.

Öte yandan, eski güreşçi ve spor programlarında güreş yorumculuğu yapan Şener Sar, antrenmanı ziyaret ederek genç sporcularla tecrübelerini paylaştı.