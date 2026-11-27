Altyapı ve üstyapı yatırımlarının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Özlü, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran, ulaşım konforunu artıran ve kent estetiğine katkı sağlayan hizmetleri sürdürdüklerini ifade etti.

İlçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmaları takip eden Başkan Yasin Özlü, dere yatağı ıslahı, asfalt serimi, kaldırım düzenlemesi ve parke yol yapımı çalışmalarını inceledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

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