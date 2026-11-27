Gölcük Belediyesince yenilenen güreş salonu, genç sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi amacıyla modern bir görünüme kavuşturuldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, yapımı devam eden Çiftlik Camisi'nin yanında bulunan salonda incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerince baştan sona yenilenen tesisi gezen Sezer, Gölcük Belediyesi Yağlı Güreş Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Sporcuların antrenmanını izleyen Sezer, pehlivanlarla sohbet etti.

Ata sporu güreşin gelişmesi ve genç yeteneklerin yetişmesi için tesis yatırımlarına önem verdiklerini belirten Sezer, sporcuların daha iyi fiziki şartlarda hazırlanmasının başarılarına katkı sağlayacağını ifade etti.

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Sezer, "Ata sporumuz güreşe ve geleceğin şampiyonlarına destek olmaya, sporcularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Ziyaret, sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.