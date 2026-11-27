Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde yapımı süren Hacı Muharrem Camisi'nin inşaatının temel çalışmalarını inceledi. Söğüt, temel demirlerinin ilk bağlantısını da kendisi yaptı.

Başkan Şener Söğüt Söğüt, cami inşaatını ziyaret ederek Cami Dernek Başkanı Hacı Bedir Şendoğan'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver'in de yer aldığı ziyarette Söğüt, temel demirlerinin bağlanması çalışmalarına katılarak ilk demir bağını gerçekleştirdi.

Camilerin toplumsal birlik ve beraberliğin önemli merkezleri olduğunu belirten Söğüt, Hacı Muharrem Camisi'nin temelindeki ilk demir bağını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını vurgulayan Söğüt, "Camilerimiz sadece ibadet ettiğimiz mekanlar değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve birlikteliğimizin en güzel sembolleridir. Bugün Hacı Muharrem Camisi'nin temelindeki ilk demir bağını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarının önemine değindi. Söğüt, "Camimizin yapımında emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, camimizin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını, ezanların yankılandığı, cemaatimizin huzurla ibadet ettiği bir mekan olmasını nasip etsin. Hacı Muharrem Camisi mahallemize ve tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.