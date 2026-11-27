Kocaeli'de 28 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Kocaeli'de, sahte ilan vererek 13 milyon 855 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de, sahte ilan vererek 13 milyon 855 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yürütüldü.
Araç yedek parçası, lastik ve jant satışı yaptıkları izlenimini veren sahte ilanlarla vatandaşları 13 milyon 855 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken 40 cep telefonu ve 4 bilgisayara el konuldu.
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