İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'na giren bir kişinin öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve küpeleri çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

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