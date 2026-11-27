Kocaeli'de ilkokul öğrencilerinin küpelerinin çalınmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ilkokulda öğrencilerin küpelerinin çalınmasına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ilkokulda öğrencilerin küpelerinin çalınmasına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'na giren bir kişinin öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve küpeleri çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Okul ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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