Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun katılımıyla söyleşi düzenledi. Programda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde empati, karşılıklı saygı ve sağlıklı iletişimin önemi vurgulanırken, teknoloji bağımlılığının insan ilişkileri üzerindeki etkileri de ele alındı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, şiddetin temelinde yatan nedenlerin anlaşılması ve ortak bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen söyleşi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gönül Bahçem Davet Evi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve vatandaşlar katıldı.

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"Kadınlarımızın yanındayız"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, "25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Böyle özel konular bir güne sığdırılmamalı. Kadına yönelik fiziki şiddetin yanı sıra iş hayatında, sosyal hayatta, eğitimde, her alanda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kocaeli olarak güçlü bir dayanışma gösteriyoruz. Kadınlara her alanda destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

"Sağlıklı iletişim kurulabilmeli"

İnsan davranışları, kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıklar, iletişim, empati ve toplumsal ilişkiler ele alındığı söyleşide Dr. Serkan Karaismailoğlu, bilimsel veriler ve dikkat çekici örnekler eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların bir ayrışma nedeni değil, insanlığın ortak yaşamını zenginleştiren unsurlar olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, "Şiddetin önlenmesi mümkün. Bunun için anlayış, karşılıklı saygı, empati ve sağlıklı iletişim büyük önem taşıyor" dedi.

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"Teknoloji bağımlılığı sosyal ilişkileri etkiliyor"

Gelişen teknolojinin insan yaşamına getirdiği kolaylıkların yanı sıra beraberinde yeni bağımlılık türlerini de ortaya çıkardığına dikkat çeken Dr. Serkan Karaismailoğlu, "Özellikle dijital dünyanın sunduğu hızlı haz ve anlık tatmin alışkanlıklarının insan beyninin ödül mekanizmasını olumsuz etkiledi. Bireyler giderek sabretme, bekleme ve emek vererek elde edilen mutluluktan keyif alma becerilerini kaybetti. Teknolojinin kontrolsüz kullanımının insan davranışları ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri yaygınlaşıyor. Bu durum bireylerin duygu dünyası, iletişim biçimlerini ve toplumsal ilişkilerini de şekillendiriyor" ifadesini kullandı.