Kocaeli’de 12 ilçe belediyesinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Vatandaşların can güvenliğini önceleyen ve afetlere karşı dayanıklı yapılaşmayı esas alan dönüşüm sürecinde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleriyle iş birliğini güçlendiriyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm Süreçleri İstişare Toplantısı’nda 12 ilçe belediyesinin temsilcileri bir araya gelerek kent genelindeki çalışmaları ve yeni projeleri değerlendirdi.

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12 ilçe belediyesi toplantıya katıldı

Düzenlenen toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ali Serkan Simavlı koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Buluşmaya; Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerinin kentsel dönüşüm, imar ve şehircilik ile emlak ve istimlak birimlerinden sorumlu teknik başkan yardımcıları, müdürler ve teknik personel katıldı.

Tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirildi

Toplantıda, büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm vizyonu doğrultusunda bugüne kadar hayata geçirilen projeler ile sahada devam eden çalışmalar hakkında ilçe belediyelerinin ekiplerine kapsamlı bilgi verildi. Mevcut durum analizleri ve saha uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, çalışmaların daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü.

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İlçelerin talep ve ihtiyaçları konuşuldu

Toplantının istişare bölümünde ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin talep, ihtiyaç ve beklentileri dinlenerek kayıt altına alındı. Orta ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda planlanan yeni vizyon projelerinin de değerlendirildiği buluşmada, ilçelerin teknik ve idari ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Mevzuat çerçevesinde geliştirilecek sürdürülebilir çözüm senaryoları üzerinde görüş birliğine varıldı.