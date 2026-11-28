Kocaeli’de Lotus Lokomotif Çocuk Köyü’nde 70 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklar, doğru diş fırçalama tekniklerini öğrenirken mobil tarama aracında sağlık kontrolünden geçti, atölye çalışmalarıyla öğrendiklerini pekiştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe 70 öğrenci katıldı. Okul öncesi dönem çocuklarında ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek, erken yaşta doğru diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

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Minikler ağız ve diş sağlığını öğrendi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, miniklere sağlıklı dişlere sahip olmanın yollarını anlattı. Eğitimde doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve diş bakımının önemi ile sağlıklı beslenmenin diş gelişimindeki rolü üzerinde duruldu. Çocuklar, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel bakım alışkanlıkları hakkında bilgilendirildi. Bu kapsamda teorik bilgilendirme, eğlenceli ve uygulamalı çalışmalarla desteklenerek öğrenme sürecinin daha kalıcı hale gelmesi amaçlandı.

Araç tanıtımı ve diş sağlığı taraması

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alana getirilen Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı oldu. Mobil aracı yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin merak ettikleri konularda bilgi edindi. Ayrıca araçta çocuklara ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirildi. Etkinliğin son bölümünde çocuklar, ağız ve diş sağlığı temalı atölye çalışmalarına katıldı. Sanat etkinlikleri aracılığıyla öğrendiklerini pekiştiren minikler, sağlıklı dişlere sahip olmanın önemini de eğlenceli deneyimle keşfetti. Uzman eğitimiyle teorik bilgiyi, sanat etkinlikleriyle uygulamalı öğrenmeyi bir araya getiren program sayesinde çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda edindikleri bilgilerin günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline gelmesine katkı sunuldu.